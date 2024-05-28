«Безумный Макс: Дорога ярости» должен был получить «детский» рейтинг

Снимая фильм "Безумный Макс: дорога ярости", Джордж Миллер был уверен, что работает над кинолентой с рейтингом PG-13 — (детям до 13 лет просмотр не желателен), а не R (лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого). Об этом сообщает Jo Blo.

© Кадр из фильма "Безумный Макс: дорога ярости"

"Я думал, что у фильма будет рейтинг PG-13, потому что не было никакой наготы, не было открытого насилия над людьми, не было крови", — приводит слова режиссера издание.

Оказывается, основная проблема заключалась в том, что маски, которые носили герои, были "слишком страшными". Да и без насилия, в том числе смертей, все-таки не обошлось.

Провалившийся в прокате фильм Marvel стал хитом на Netflix

Сейчас все сходятся на том, что в результате все сложилось как нельзя лучше. Фильм считается одним из самых мастерски смонтированных среди кинолент, выпущенных в прокат за последнее время, а Маргарет Сиксел и вовсе получила заслуженный "Оскар" за лучший монтаж фильма.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Дуэйн Джонсон подтвердил начало съемок ремейка фильма "Моана".