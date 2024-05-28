Съемки двух новых частей «Чебурашки» пройдут в 2024 году

Съемки двух новых частей фильма "Чебурашка" - "Чебурашка-2" и "Чебурашка -3" пройдут в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС актер Сергей Гармаш.

"Съемки продолжения 'Чебурашки" скоро начнутся и будут идти до конца года. При этом будут сняты целых два "Чебурашки" - "Чебурашка-2" и "Чебурашка-3", - сказал он в ходе IV Музыкального фестиваля в Красноярске под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009).

Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.