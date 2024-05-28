Черную комедию «Нежданчик» покажут в России

18 июля (если ничего не случится, конечно) состоится российский релиз "Нежданчика" (Babes, строго 18+). Это довольно черная и очень-очень скабрезная американская комедия.

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В Сети доступен ее "рэд бэнд" (т.е. без цензуры) трейлер.

Лента - проект неофициальных современных "королев" раскованного юмора - Памелы Адлон и Иланы Глейзер. Адлон - постановщица, Глейзер - соавтор сценария, сопродюсер и исполнительница главной роли.

Глейзер сыграла Иден, беззаботную обитательницу Нью-Йорка, забеременевшую в результате случайной связи. Что из этого вышло - расскажет фильм.