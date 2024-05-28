Вышел тизер психологического триллера «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни

Создатели предстоящего фильма «Волки» в жанре психологического триллера представили короткий тизер проекта.

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Сюжет рассказывает о двух одиночках-чистильщиках, которым поручили одно совместное дело. Главные роли в «Волках» исполнят Брэд Питт и Джордж Клуни — они же выступают в качестве продюсеров картины.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures España. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Режиссёром фильма стал Джон Уоттс, который снял три последние полнометражки про Человека-паука.

Мировая премьера «Волков» состоится 20 сентября. Поскольку прокатчиком фильма выступает компания Sony, официального проката в России не будет — лента появится в отечественных кинотеатрах чуть позже по параллельному импорту.