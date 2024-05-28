Вышел трейлер мультфильма «Эмма в мире лам» с голосом Миланы Хаметовой

27 июня на российские экраны выходит анимационный семейный фильм "Эмма в мире лам". Главная героиня будет говорить голосом Миланы Хаметовой - популярного детского блогера с миллионной аудиторией.

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В основе сюжета - история маленькой девочки Эммы. Она живет в удивительном мире животных в семье лам. Чувствуя себя "не такой, как все", Эмма решает узнать о своем настоящем происхождении. Девочка отправляется в захватывающее путешествие, в котором ей предстоит найти новых друзей и узнать правду о себе.

Режиссер-постановщик картины - Лео Ляо ("Мулан. Новая легенда"), авторы сценария - Элис Блехарт, Роджер Чэнь, Шон Ламб. Мультфильм совместного производства США, Китая и Ирландии.