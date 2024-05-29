«Головоломка 2»: новые трейлеры и видео с актерами дубляжа

Июнь на пороге, а вместе с ним близится и премьера ожидаемого мультфильма студий Disney и Pixar — «Головоломки 2». Да-да, той самой, про эмоции в виде человечков внутри головы. Первая часть вышла в 2015 году, за это время зрители изрядно подросли. То же случилось и с главной героиней Райли, тут всё в ногу со временем. И чем ближе премьера, тем больше материалов выпускают студии для прогрева аудитории.

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Что там?

Свежие, с пылу-жару, «финальные» трейлеры, где можно увидеть все новые эмоции, заселившиеся в голову к девушке-подростку. Тревожность, Зависть, Стыд и Хандра станут активными участниками происходящего — пожалуй, местами даже чересчур активными, потому что в трейлере есть сцена, где новая группа эмоций «закупорила» старожилов головного отдела. Буквально — в банку. Встречайте те самые «подавленные» эмоции.

Этот трейлер интересен появлением старушки Ностальгии — даже она поселилась в голове у Райли! Любопытно, а где все дополнительные эмоции у родителей? Осторожно, английский, но можно включить автоматические субтитры.

А это череда роликов от режиссёра и актёров дубляжа. Русскими голосами мультгерои заговорят благодаря Казахстану. Начнём с режиссёра, он делится подробностями работы с двумя языками одновременно.

Блогер Алина Хомяк, она же Хома, выступит в роли Зависти.

У Санжара Мади любопытный персонаж — он озвучивает героя компьютерной игры Ланса. Предвкушаем его роль в мультфильме и голове Райли!

Певица Луина знакома зрителям по российскому дубляжу мультфильма «Заветное желание». В сиквеле «Головоломки» она озвучит девушку по имени Вэл, тоже играющую в хоккей. Подружатся ли они с Райли?

Мультфильм выйдет в мировой прокат 12 июня, 13 — в Казахстане. На его прокат у Pixar очень большие надежды: череда массовых увольнений уже затронула студию, и если картина не станет хитом, возможно, легендарный Пиксар таким, каким мы его знаем, перестанет существовать. Желаем проекту удачи.