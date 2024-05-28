Полный провал: новый фильм с Кевином Костнером получил первые отзывы кинокритиков

Вестерн-эпопея "Горизонты: Часть 1" с Кевином Костнером в главной роли получила первые отзывы кинокритиков на Rotten Tomatoes. Спойлер: это один из худших результатов за всю карьеру актера, передает Screen Rant.

© Кадр из фильма "Горизонты: Часть 1"

Костнер задумал этот проект еще в конце 1980-х годов. Он не только снялся в первой части саги, но и самостоятельно ее профинансировал.

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Истории из четырех частей предрекали успех и сравнивали ее с другими режиссерскими работами звезды "Телохранителя". Однако первые рецензии на киноленту оказались, мягко говоря, не лестными.

Согласно сайту агрегирования рецензий Rotten Tomatoes, "Горизонты: Часть 1" сейчас имеет низкий рейтинг: 33% из 100% возможных.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что фильм "Безумный Макс: Дорога ярости" должен был получить "детский" рейтинг.