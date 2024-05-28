Что посмотреть летом 2024: ожидаемые голливудские фильмы

Это лето, по всем прогнозам, будет необычным для кинопроката. Студии перенесли многие премьеры на 2025-й, уверяя, что следующий год станет годом возвращения кинотеатров.

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Производители высокобюджетных комиксов поставили работу на паузу из-за недавних низких показателей, а некоторые большие франшизы просто «пропускают» лето.

«Дюна: Часть вторая» вышел в марте, а «Джокер: Безумие на двоих» запланирован на начало октября. Но это не означает, что не будет других возможностей заглянуть в кинотеатр. В графике выход комедий, ужастиков, романтических комедий и мультфильмов. В этом обзоре подробнее об интересных премьерах этого лета.

«Смотрители», 7 июня

Режиссёрский дебют Ишаны Шьямалан, дочери мастера саспенса М. Найта Шьямалана. Сюжет строится вокруг молодой девушки, которая уходит далеко в лес и попадает в ловушку странного дома, за которым наблюдают таинственные существа. Каждое утро обитатели жилища выстраиваются в очередь на осмотр, что приводит к ужасающим сценам, судя по опубликованному трейлеру. В главной роли – Дакота Фаннинг.

«Плохие парни до конца», 7 июня

Вторая экранизация во франшизе, начавшейся в 90-х, от режиссёрского дуэта Адиля Эль Араби и Билала Фалла после «Плохих парней навсегда» (2020). Уилл Смит и Мартин Лоуренс возвращаются в образах Майка Лоури и Маркуса Бернетта. В этот раз компанию на съёмочной площадке им составили Тиффани Хадиш, Эрик Дэйн, Джо Пантольяно, Рэй Сихорн и др. Первый фильм Эль Араби и Фалла перезагрузил увядшую за прошедшие годы историю о двух неуёмных полицейских, и фанаты уверены, что и вторая работа постановщиков будет не хуже.

«Я не киллер», (2024)

Гленн Пауэлл сейчас «ловит момент» и использует популярность на полную катушку, получая роли в комедийных экшенах после прошлогоднего хита «Кто угодно, кроме тебя». Новое творение Ричарда Линклейтера рассказывает историю Гэри (Пауэлл), участвующего в полицейских операциях по поимке тех, кто нанимает киллеров. Работа требует от него постоянных перевоплощений – смены париков, акцентов и др. До поры, до времени всё идёт гладко, пока к Гэри не обращается женщина…

«Головоломка 2», 14 июня

Покажет… тревожность! А также смущение, тоску и зависть – эмоции, лавинообразно накрывающие, в частности, подростков. Радость и другие составляющие из первого мультфильма будут противостоять новичкам в то утро, когда Райли отправится в спортивный лагерь, который навсегда определит её социальный статус в старших классах. Что «тяжёлые» эмоции расскажут нам ещё интересного о внутреннем мире Райли, узнаем совсем скоро.

«Виды доброты», 21 июня

Через несколько месяцев после сбора «Оскаров» за «Бедных-несчастных» Эмма Стоун и Йоргос Лантимос возвращаются с новым «триптихом-басней», исследующим любовь и веру. Звёздный состав в лице Джесси Племонса, Уиллема Дефо, Маргарет Куэлли, Хантер Шаффер и др., съёмки в Новом Орлеане и другие приёмы Лантимоса предстанут на экране во всей красе. После показа в Каннах критики охарактеризовали его новое творение как «сюрреалистический» и «агрессивный», к чему режиссёру не привыкать.

«Байкеры», 21 июня

Основанный на документальной книге, сюжет исследует чикагские мотоклубы 60-х. В режиссёрском кресле побывал Джефф Николс, главные роли исполнили Остин Батлер и Том Харди. Фильм выглядит лебединой песней по золотым дням брутальных байкеров и усладой для истинных фанатов с акцентом на механику и игнорированием цифровых технологий.

«Смерч 2», 19 июля

Определённая доля скепсиса по поводу сиквела, выходящего почти через 30 лет после оригинального фильма «Смерч» (1996), присутствует. Но когда смотришь трейлер с компьютерными технологиями и харизматичным Гленом Пауэллом, трудно отказать себе в удовольствии посетить ради этого кинотеатр. Глен играет отвязного блогера, направляющегося прямо в эпицентр торнадо в попытке заполучить видео, которое наберёт миллионы просмотров.

«Дэдпул и Росомаха», 26 июля

Райан Рейнольдс возвращается Уэйдом Уилсоном в третьем «Дэдпуле». Более того, берёт с собой за компанию Хью Джекмана в образе Росомахи в самом супергеройском фильме этого лета.

«Ловушка», 9 августа

А вот подоспел и новый, будем надеяться, шедевр самого Найта М. Шьямалана («Шестое чувство»). Даже трейлер содержит крутой сюжетный поворот, подтверждающий высокую репутацию режиссёра. Главный герой, которого играет Джош Хартнетт, сопровождает дочь-подростка на масштабный поп-концерт. Но в ходе его обнаруживает, что все выходы с арены заблокированы полицией, а само шоу организовано лишь для того, чтобы поймать находящегося среди зрителей киллера.

«Чужой: Ромул», 16 августа

Картина позиционируется как возвращение к форме, заданной Ридли Скоттом в 1979-м, и выглядит заманчиво. Режиссёром выступил уругваец, феномен в жанре хоррор, Феде Альварес. В сюжетном плане это симбиоз между «Чужим» Скотта и «Чужими» (1986) Джеймса Кэмерона и сосредоточен вокруг юных астронавтов, обнаруживших ксеноморфов на заброшенной космической станции. Фильм в любом случае будет «страшным», в этом из фанатов Альвареса никто не сомневается после его кинопрорыва «Не дыши» (2016) и ремейка «Зловещие мертвецы: Чёрная книга» (2013).