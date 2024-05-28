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Что посмотреть летом 2024: ожидаемые голливудские фильмы

Это лето, по всем прогнозам, будет необычным для кинопроката. Студии перенесли многие премьеры на 2025-й, уверяя, что следующий год станет годом возвращения кинотеатров.

Что посмотреть летом 2024: ожидаемые голливудские фильмы
© Marvel

Производители высокобюджетных комиксов поставили работу на паузу из-за недавних низких показателей, а некоторые большие франшизы просто «пропускают» лето.

«Дюна: Часть вторая» вышел в марте, а «Джокер: Безумие на двоих» запланирован на начало октября. Но это не означает, что не будет других возможностей заглянуть в кинотеатр. В графике выход комедий, ужастиков, романтических комедий и мультфильмов. В этом обзоре подробнее об интересных премьерах этого лета.

«Смотрители», 7 июня

Режиссёрский дебют Ишаны Шьямалан, дочери мастера саспенса М. Найта Шьямалана. Сюжет строится вокруг молодой девушки, которая уходит далеко в лес и попадает в ловушку странного дома, за которым наблюдают таинственные существа. Каждое утро обитатели жилища выстраиваются в очередь на осмотр, что приводит к ужасающим сценам, судя по опубликованному трейлеру. В главной роли – Дакота Фаннинг.

«Плохие парни до конца», 7 июня

Вторая экранизация во франшизе, начавшейся в 90-х, от режиссёрского дуэта Адиля Эль Араби и Билала Фалла после «Плохих парней навсегда» (2020). Уилл Смит и Мартин Лоуренс возвращаются в образах Майка Лоури и Маркуса Бернетта. В этот раз компанию на съёмочной площадке им составили Тиффани Хадиш, Эрик Дэйн, Джо Пантольяно, Рэй Сихорн и др. Первый фильм Эль Араби и Фалла перезагрузил увядшую за прошедшие годы историю о двух неуёмных полицейских, и фанаты уверены, что и вторая работа постановщиков будет не хуже.

«Я не киллер», (2024)

Гленн Пауэлл сейчас «ловит момент» и использует популярность на полную катушку, получая роли в комедийных экшенах после прошлогоднего хита «Кто угодно, кроме тебя». Новое творение Ричарда Линклейтера рассказывает историю Гэри (Пауэлл), участвующего в полицейских операциях по поимке тех, кто нанимает киллеров. Работа требует от него постоянных перевоплощений – смены париков, акцентов и др. До поры, до времени всё идёт гладко, пока к Гэри не обращается женщина…

«Головоломка 2», 14 июня

Покажет… тревожность! А также смущение, тоску и зависть – эмоции, лавинообразно накрывающие, в частности, подростков. Радость и другие составляющие из первого мультфильма будут противостоять новичкам в то утро, когда Райли отправится в спортивный лагерь, который навсегда определит её социальный статус в старших классах. Что «тяжёлые» эмоции расскажут нам ещё интересного о внутреннем мире Райли, узнаем совсем скоро.

«Виды доброты», 21 июня

Через несколько месяцев после сбора «Оскаров» за «Бедных-несчастных» Эмма Стоун и Йоргос Лантимос возвращаются с новым «триптихом-басней», исследующим любовь и веру. Звёздный состав в лице Джесси Племонса, Уиллема Дефо, Маргарет Куэлли, Хантер Шаффер и др., съёмки в Новом Орлеане и другие приёмы Лантимоса предстанут на экране во всей красе. После показа в Каннах критики охарактеризовали его новое творение как «сюрреалистический» и «агрессивный», к чему режиссёру не привыкать.

«Байкеры», 21 июня

Основанный на документальной книге, сюжет исследует чикагские мотоклубы 60-х. В режиссёрском кресле побывал Джефф Николс, главные роли исполнили Остин Батлер и Том Харди. Фильм выглядит лебединой песней по золотым дням брутальных байкеров и усладой для истинных фанатов с акцентом на механику и игнорированием цифровых технологий.

«Смерч 2», 19 июля

Определённая доля скепсиса по поводу сиквела, выходящего почти через 30 лет после оригинального фильма «Смерч» (1996), присутствует. Но когда смотришь трейлер с компьютерными технологиями и харизматичным Гленом Пауэллом, трудно отказать себе в удовольствии посетить ради этого кинотеатр. Глен играет отвязного блогера, направляющегося прямо в эпицентр торнадо в попытке заполучить видео, которое наберёт миллионы просмотров.

«Дэдпул и Росомаха», 26 июля

Райан Рейнольдс возвращается Уэйдом Уилсоном в третьем «Дэдпуле». Более того, берёт с собой за компанию Хью Джекмана в образе Росомахи в самом супергеройском фильме этого лета.

«Ловушка», 9 августа

А вот подоспел и новый, будем надеяться, шедевр самого Найта М. Шьямалана («Шестое чувство»). Даже трейлер содержит крутой сюжетный поворот, подтверждающий высокую репутацию режиссёра. Главный герой, которого играет Джош Хартнетт, сопровождает дочь-подростка на масштабный поп-концерт. Но в ходе его обнаруживает, что все выходы с арены заблокированы полицией, а само шоу организовано лишь для того, чтобы поймать находящегося среди зрителей киллера.

«Чужой: Ромул», 16 августа

Картина позиционируется как возвращение к форме, заданной Ридли Скоттом в 1979-м, и выглядит заманчиво. Режиссёром выступил уругваец, феномен в жанре хоррор, Феде Альварес. В сюжетном плане это симбиоз между «Чужим» Скотта и «Чужими» (1986) Джеймса Кэмерона и сосредоточен вокруг юных астронавтов, обнаруживших ксеноморфов на заброшенной космической станции. Фильм в любом случае будет «страшным», в этом из фанатов Альвареса никто не сомневается после его кинопрорыва «Не дыши» (2016) и ремейка «Зловещие мертвецы: Чёрная книга» (2013).

Фильмы и сериалы
Зловещие мертвецы: Чёрная книга
Смерч
Лови момент
Чужие
Оскар
Чужой
Ловушка
Не дыши
Дэдпул
Джо Пантольяно
Эрик Дэйн
Маргарет Куэлли
Скотт Ридли
Мартин Лоуренс
Джесси Племонс
Джош Хартнетт
Глен Пауэлл
Джефф Николс
Уиллем Дефо
Райан Рейнольдс
Хью Джекман
Джеймс Кэмерон
Уилл Смит
Эмма Стоун
Ричард Линклейтер