В России спустя десять лет возобновили съемки сериала "Чужой район"

Съемки продолжения детективного сериала "Чужой район" с Денисом Рожковым и Кириллом Полухиным в главных ролях стартовали в России после долгого перерыва. Как сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании "Триикс медиа", занимающейся производством картины по заказу НТВ, с момента выхода предыдущего, третьего, сезона многосерийного фильма о сотруднике уголовного розыска прошло уже десять лет.

© Кадр из сериала "Чужой район

"Сериал имел успех, зрители о нем часто вспоминали, пересматривали и просили создателей снять продолжение, - сказали в пресс-службе. - Теперь, спустя десять лет, решили вернуться к этому проекту, чтобы порадовать давних поклонников". В "Триикс медиа" отметили, что четвертый сезон "Чужого района" будет включать 20 серий. Съемки традиционно пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе в Кронштадте. По сюжету, именно он станет живой декорацией вымышленного района "Красный молот".

Как рассказал режиссер-постановщик картины Андрей Коршунов, первый съемочный день - всегда праздник. "Рад приступить к работе спустя десять лет, встретиться с командой. Хочется отметить, что атмосфера на съемочной площадке не изменилась, сохранился не только актерский состав, но и настрой в целом", - отметил он.

"Мы снимаем иронический детектив, - продолжил Коршунов. - В центре истории люди этого района и окружающий их мир. У каждого персонажа своя роль и характер. Мы показываем, как они существуют, варятся в этом котле. Немного волнительно, ведь надо держать марку, удивлять зрителя и поднимать планку выше".

Генеральными продюсерами сериала выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов, автор сценария - Андрей Тумаркин. Роли в сериале также исполняют Сергей Колос, Игорь Головин, Всеволод Богомольный, Игорь Лепихин, Игорь Вуколов, Артур Мкртчян, Вячеслав Аркунов, Алексей Одинг, Зоя Буряк, Светлана Бакулина и другие.

О кинокомпании

Созданная в 2006 году кинокомпания "Триикс Медиа" - одна из крупных российских продюсерских компаний полного цикла. Снятые ею фильмы "Солнцепек" и "Небо", по данным "Национальной медиа группы", находятся в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом.