Авторы фильма «Майор Гром: Игра» обманули «пиратов» необычным способом

Издание Baza сообщило, что в Сеть слили российский фильм «Майор Гром: Игра». Лента вышла 23 мая в кинотеатрах, но никто не ожидал, что она появится на торрентах в хорошем качестве так скоро.

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Однако чуть позже выяснилось, что утечку устроили сами создатели картины, а вместо полной версии фильма в файле была лишь небольшая вырезка. В ней главный герой обращается к «пиратам» и призывает их идти в кино.

Позже представители BUBBLE подтвердили эту информацию и заявили, что провели таким образом эксперимент для привлечения внимания аудитории, которая традиционно использует пиратские ресурсы.

«Файл моментально разлетелся по всему интернету, и это показало, насколько уязвим легальный контент перед пиратами», — заявили создатели.

«Майор Гром: Игра» стал уже третьей картиной по вселенной. Его предшественниками были «Майор Гром: Чумной Доктор» и приквел — «Майор Гром: Трудное Детство».