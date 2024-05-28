Трейлер фильма «Моана 2» покажут 29 мая

Первый трейлер приключенческого мультфильма «Моана 2» представят завтра, 29 мая — об этом заявили создатели проекта.

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Пока же продолжение культовой ленты 2016 года о маленькой девочке и полубоге Мауи получило постер. На нём есть напоминание о дате премьеры: «Моану 2» начнут показывать в кино с 27 ноября 2024 года.

Сиквел расскажет, как Моана получит загадочное послание от своих предков и отправится в новое путешествие со своим лучшим другом.

Сейчас в разработке также находится полнометражный фильм «Моана». Съёмки должны стартовать осенью — к роли Мауи вернётся Дуэйн Джонсон, который не только озвучит героя, но и сам сыграет его.

При этом Disney решил никак не задействовать в проекте режиссёров оригинала Джона Маскера и Рона Клементса.