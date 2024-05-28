Сын Хаяо Миядзаки рассказал, каким будет следующее аниме его отца

Руководитель Studio Ghibli и сын Хаяо Миядзаки Горо в интервью раскрыл некоторые подробности о следующем аниме своего отца.

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По словам Горо Миядзаки, сейчас легенда японской анимации трудится над новым проектом:

Это выглядит как приключенческий фильм, ностальгический и напоминающий старые времена.

При этом Горо сразу поспешил отметить, что не уверен на 100% в том, что это будет следующий релиз от Миядзаки, но очень ждёт, что проект дойдёт до релиза.

Ранее Хаяо Миядзаки заявлял, что мультфильм «Мальчик и птица» станет его последней работой. Аниме собрало восторженные отзывы, получило «Оскар» и награду в Каннах — а в студии Ghibli заявили, что опытный постановщик продолжит работу над будущими проектами.