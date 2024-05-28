Стивен Кинг поделился неоднозначным отзывом на новый фильм с Гослингом
Писатель Стивен Кинг посмотрел фильм "Каскадеры" с Райаном Гослингом и Эмили Блант в главных ролях и неоднозначно о нем высказался. Комментарий "король ужасов" оставил в личном блоге.
Мировая премьера киноленты состоялась 12 марта 2024 года. За два с лишним месяца она заполучила немало положительных отзывов как кинокритиков, так и зрителей.
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На днях картину посмотрел и американский писатель Стивен Кинг.
"Да, определенно весело, но очень ли? Пожалуй, нет", — так звучит его рецензия на Каскадеров.
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