Стивен Кинг поделился неоднозначным отзывом на новый фильм с Гослингом

Писатель Стивен Кинг посмотрел фильм "Каскадеры" с Райаном Гослингом и Эмили Блант в главных ролях и неоднозначно о нем высказался. Комментарий "король ужасов" оставил в личном блоге.

© Кадр из фильма "Каскадеры"

Мировая премьера киноленты состоялась 12 марта 2024 года. За два с лишним месяца она заполучила немало положительных отзывов как кинокритиков, так и зрителей.

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На днях картину посмотрел и американский писатель Стивен Кинг.

"Да, определенно весело, но очень ли? Пожалуй, нет", — так звучит его рецензия на Каскадеров.

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Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что новый фильм с Кевином Костнером в главной роли получил первые отзывы кинокритиков.