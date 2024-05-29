Продюсер фильмов «Крестный отец» и «Малышка на миллион» умер на 95-м году жизни

Американо-канадский кинопродюсер Альберт Радди, получивший "Оскар" за фильмы "Крестный отец" (The Godfather, 1972) и "Малышка на миллион" (Million Dollar Baby, 2004), умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на представителя семьи.

По его информации, Радди умер 25 мая после непродолжительной болезни в медицинском центре в Лос-Анджелесе.

Как отмечает портал, Радди являлся одним из девяти продюсеров, получивших два или более "Оскара" в категории "Лучший фильм".

Продюсер также принял участие в создании таких кинолент, как "Медовый месяц Камиллы" (Camille, 2007), "Все или нечего" (The Longest Yard, 2005) и "Костолом" (Mean Machine, 2001).