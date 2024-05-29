«Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Каким вышло возвращение культового боевика?

В параллельном прокате идет фильм Джорджа Миллера «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» — приквел ставшей суперхитом «Дороги ярости», посвященный становлению одной из его главных героинь, однорукой воительницы Фуриосы. В новой картине культовой франшизы оказалось меньше гонок, а заглавную роль теперь играет Аня Тейлор-Джой. О том, чем еще удивляет постапокалиптический боевик, рассказывает материал «Ленты.ру».

© Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

После череды катаклизмов Земля, может быть, и не умерла, но точно замерла, приняв форму безжизненной пустыни, по которой колесят теряющие человеческий облик банды. Зеленые Земли Тысячи Матерей — один из немногочисленных оазисов на территории современной Австралии, которую теперь зовут Пустошью. Здесь царит матриархат, есть зеленые растения, вода и электричество.

Дата выхода: 15 мая Страна: Австралия, США

Продолжительность: 2 ч. 28 мин.

Режиссер: Джордж Миллер

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Алила Браун, Крис Хемсворт, Лейчи Халм

Однажды сюда забредает парочка байкеров-головорезов, подчиняющихся хитроумному бородачу по имени Деметус (Крис Хемсворт). Бандиты похищают малолетнюю Фуриосу (Алила Браун), которая становится пленницей Дементуса. В планах пустынного главаря — война за ресурсы с Несмертным Джо (Лейчи Халм), который держит под контролем Цитадель, где тоже есть вода, еда и обеспечивающие приток новых солдат наложницы. Не справившись со штурмом Цитадели, Дементус захватывает Газтаун — топливную столицу Пустоши. Фуриоса же переходит в подчинение Несмертного Джо, взрослеет, овладевает техническими и боевыми навыками. Цель насупленной девушки (Аня Тейлор-Джой) — месть Дементусу и возвращение в Зеленые Земли, координаты которых набиты у нее на левом предплечье.

Доподлинно известно, что Джордж Миллер в определенный момент собирался снимать фильм про Фуриосу одновременно с «Безумным Максом: Дорогой ярости». Причиной тому — обновленная и полностью сформированная киновселенная, в которой у каждого героя была детально проработанная биография. Кроме того, Миллер уже после премьеры «Дороги ярости» признался, что всегда был феминистом (вспомним «Иствикских ведьм»), а консультантом по героиням в «Безумном Максе» была автор «Монологов вагины» Ив Энслер. От одновременного производства двух фильмов тогда, в первой половине 2010-х, решено было отказаться из финансовых соображений. Потом был бешеный успех «Дороги ярости», суд с Warner Bros. за проценты, пандемия… В итоге за время, прошедшее между двумя фильмами, Миллер успел даже снять совсем другой по стилистике фильм «Три тысячи лет желаний». Более или менее вынужденный перерыв естественным образом заставил Джорджа искать для нового фильма новый драйв взамен инерции «Дороги ярости».

Можно с известной уверенностью предположить, что возвращение к «Фуриосе» произошло после переоценки этого проекта, который стал для 79-летнего (!) автора более важным и личным

Во всяком случае, все эти обстоятельства явно ощущаются при просмотре новой картины. Миллер демонстративно отказывается хватать зрителя за шиворот — даже напротив. Вступительные кадры с героиней-ребенком, срывающей с дерева персик, отсылают скорее к «Трем тысячам лет желаний». В этой картине Тильда Суинтон, напомним, сыграла ученого-нарратолога, специалиста по мифам, легендам и прочим историям, которые люди веками и тысячелетиями рассказывают друг другу. Мифологический символизм в первых кадрах «Фуриосы» очевиден, он же задает фильму тон. Внешне может показаться, что налет эзотерики — это что-то новенькое, однако так решат лишь те, кто не видел третью часть «Безумного Макса» с подзаголовком «Под куполом грома». Эта картина считается самой неудачной во франшизе, однако именно там Миллер впервые вывел на первый план не автомобильный экшн, а действительно занимавшие его идеи.

«Безумный Макс» за 45 лет своего существования проделал, простите за каламбур, долгий путь. В 1979-м Миллер вдохновлялся топливным кризисом и эпидемией автокатастроф в родной Австралии. Однако уже через два года Джордж разглядел в созданном и воплощенном Мэлом Гибсоном Максе Рокотански мифологический мужской архетип — воина, странника, мессию. Истоки этого нового взгляда стоит искать в книге Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой» — да, Миллер вдохновлялся ей так же, как чуть ранее Джордж Лукас. Начиная с «Безумного Макса 2», он видел свое детище не просто серией фильмов, рассказывающих последовательный сюжет, но разными взглядами на вечную фигуру, символ, ходячую метафору. И нет ничего удивительного в том, что в разных фильмах одни и те же актеры иногда играли разных персонажей — на фоне Макса они были лишь свитой, статистами. По той же причине герой легко пережил и смену лица — Гибсон лично благословил Тома Харди на «Дорогу ярости».

Шарлиз Терон, говорят, была несколько расстроена тем, что ей не суждено вернуться к образу однорукой воительницы, но в итоге смирилась с тем, что новой Фуриосой станет Аня Тейлор-Джой. На практике же Аня делит этот образ с Алилой Браун, которая задает героине вектор медленно разгорающегося пламени возмездия. В финале этот огонь будет облечен в слова, а затем желание девушки вернуть себе дом и детство даже сбудется — пусть и парадоксальным и несколько дискомфортным образом.

Если «Дорога ярости» была неистовым турниром по гонкам насмерть, то «Фуриоса» большую часть времени напоминает фрески или барельефы

При помощи значительно сниженного темпоритма Миллер навязывает зрителю внимательный взгляд. У этого приема есть резон: на сей раз автор предлагает целую галерею архетипов, в которых видны не только мифологемы, но и своего рода исторические параллели. Закадровый голос рассказывает про ядерную войну между тремя сверхдержавами, советник Несмертного Джо по имени Людоед еще больше похож на Уинстона Черчилля, а сам вождь Цитадели заставляет подумать о том, случайно ли ему досталось имя одного из мировых лидеров. В новом свете вспоминается и звучавшая в «Дороге ярости» русская речь, которую в дубляже на всякий случай заменили немецкой. У здешнего политического комментария (если это можно так назвать) нет определенной цели. Миллера интересуют не сиюминутные планетарные кризисы, а вечные механизмы, управляющие человеческой расой.

Форма и методы, которыми режиссер пользуется в своем исследовании, часто, что уж там, смехотворны. Из-за попыток впихнуть в боевик философские выкладки увлекательность несет тяжелые потери — погонь до обидного мало. Сама история героини несколько обесценивается тем, что мы уже знаем ее финал, а заключительные сцены нового фильма встык монтируются с началом «Дороги ярости». С другой стороны, те погони, что есть, по-прежнему великолепны ровно настолько, чтобы убедиться — лучше Миллера в жанре адреналиновой постапокалиптики нет никого. То же касается и визуальной составляющей. Пустыня здесь ярче и живее (каким бы неуместным ни был этот эпитет), чем в «Дюне» Дени Вильнева. Придуманные образы застревают в памяти, а то, как Миллер парой движений освободил Криса Хемсворта от бремени Тора, заслуживает отдельного упоминания и поощрения.

В защиту «Фуриосы», которая уже разочаровала многих фанатов «Дороги ярости», можно сказать, что, во всяком случае, это фильм, что называется, на долгую память. Приверженность Миллера к рукотворным спецэффектам не позволит картине быстро устареть, и для новых зрителей, спустя годы, «Фуриоса» станет первой частью новой дилогии. Сегодня же этот фильм можно воспринимать как тест на доверие, который режиссер провел, экранизировав собственные записные книжки. Сегодняшний массовый кинематограф редко позволяет себе такие отклонения от маркетинговых схем, так что жест Миллера, как минимум, заслуживает уважения. Проще говоря, Дементус уж точно лучше деменции, в которую незаметно впадают маститые ровесники создателя «Безумного Макса».

Фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (Furiosa: A Mad Max Saga) вышел в некоторых российских кинотеатрах.