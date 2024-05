Гитару Леннона из фильма "На помощь!" продали на аукционе за $2,85 млн

Гитару британского музыканта Джона Леннона из фильма "На помощь!" (Help!, 1965 год) продали на аукционе Julien's Auctions за $2,85 млн. Об этом говорится в пресс-релизе аукционного дома.

По его данным, гитара участника The Beatles стала пятой в мире по аукционной стоимости.

"Когда раздался удар молотка аукциониста, зал замер в ожидании, и окончательная цена в $2,8 млн разразила пространство, закрепив тем самым за [маркой гитары] Framus Hootenanny пятое место в списке самых дорогих гитар", - говорится в документе.

Леннон и Джордж Харрисон использовали 12-струнную гитару во время работы над альбомами Help!, музыка из которого использовалась в одноименной кинокартине, и Rubber Soul. Инструмент можно услышать в таких песнях, как It’s Only Love, I’ve Just Seen a Face, Help!, Girl, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), а также You’ve Got to Hide Your Love Away. Последнюю Леннон исполнял в фильме "На помощь!", играя именно на этой гитаре.

Музыкант в 1965 году подарил инструмент коллеге по цеху Гордону Уоллеру из дуэта Peter & Gordon, тот в свою очередь отдал его менеджеру, который почти 50 лет хранил его на чердаке своего дома. Аукционный дом работал с экспертом по творчеству The Beatles Энди Бэбьюком. Аутентичность гитары установили по многочисленным фотографиям и кадрам из киноленты, которые позволили выявить совпадение характерных деталей.

Таким образом, гитара обновила рекорд как самая дорогая из принадлежавших когда-то участникам The Beatles - ранее этот статус принадлежат электроакустической гитаре Леннона Gibson J160E.

Джон Леннон - британский музыкант, поэт и композитор. Один из основателей, вокалист и гитарист группы The Beatles (1960-1970). Выпустил сольные альбомы Imagine, Mind Games, Walls and Bridges и другие. Лауреат семи премий "Грэмми" (1965-1982; одна - посмертно) и специальной награды "Грэмми" за жизненные достижения (1991; посмертно).