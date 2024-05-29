Давида Кочарова назначили генпродюсером онлайн-кинотеатра PREMIER

Онлайн-кинотеатр Premier, входящий в холдинг "Газпром-медиа", объявил о назначении Давида Кочарова на должность генерального продюсера платформы. Аналогичную должность в видеохостинге Rutube он сохранит, сообщили ТАСС в пресс-службе Premier.

"Давид Кочаров стал генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Premier. На этой позиции он будет отвечать за развитие контентного направления видеосервиса, в том числе, запуск новых качественных оригинальных проектов, расширение библиотеки и лицензирование", - сообщили в пресс-службе.

Позицию в Premier Кочаров будет совмещать с должностью генерального продюсера Rutube, которую он занимает с 2021 года.

Ранее Кочаров был генеральным продюсером в онлайн-кинотеатре "Иви", также работал директором по маркетингу на телеканале СТС.