Вышел трейлер «нашего ответа» комедии «Один дома» с Давой и Маклаковым

Опубликован трейлер отечественной комедии "Не одна дома", которая выйдет в кинотеатрах 11 июля.

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Как нетрудно догадаться, сюжет "вдохновлён" классической линейкой американских комедий "Один дома".

Главная героиня - ученица 5 класса Маша. Она остаётся дома одна: родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за девочкой вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Однако у той есть коварный план. Теперь у Маши есть одна ночь на то, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.

В ролях: юная актриса, певица и блогер Милана Хаметова, DAVA, Равшана Куркова ("Календарь ма(й)я", "Балканский рубеж"), Дима Калихов ("Ёлки-иголки", "Золотая кровь. Черный Орлов"), Юлианна Михневич ("Солдатик", "Оттепель", "Патриот"), Алексей Маклаков ("Майор Гром: Чумной Доктор", "Крюк", "Юность") и Александр Головин ("Ёлки 2", "СМЕРШ. Продолжение") и другие.

Режиссер - дебютант Василий Свиридов.