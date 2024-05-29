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«Это фильмы для детей»: создатель «Звёздных войн» встал на защиту трилогии приквелов

Создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас в очередной раз ответил на критику приквелов вселенной, которые рассказывали о становлении Дарта Вейдера и оказали важное влияние на лор франшизы. Автор заявил, что многие зрители критиковали трилогию за то, что она получилось излишне «детской».

«Это фильмы для детей». Создатель «Звездных войн» встал на защиту трилогии приквелов
© Чемпионат.com

Лукас отметил, что изначально задумывал трилогию именно для подростков. В ней он хотел поднять вечные вопросы, которые задают себе люди в периоде полового созревания.

Это фильмы для 12-летних детей, переживающих период полового созревания. Они не знают, что делают, и задают важные вопросы: «О чём мне следует беспокоиться? Что важно в жизни?» И в «Звёздных войнах» тоже есть эти вопросы. Да, они не на поверхности, но вы точно их найдёте, особенно если вы молоды.

Ближайшим проектом по культовой вселенной станет сериал «Аколит» — шоу расскажет о зарождении ситхов, главных противниках джедаев. Премьера состоится 4 июня: в этот день выйдет сразу два эпизода.