Фильм «Город Бога» получит продолжение в виде сериала — он стартует в августе

Warner Bros. сообщила, что фильм «Город Бога» получит продолжение в виде сериала. Шоу «Город Бога: Борьба накаляется» развернётся через 20 лет после событий оригинальной картины.

© Чемпионат.com

Сюжет шоу продолжит события оригинала и расскажет о борьбе бразильцев против наркоторговцев, полиции и вооружённых дружинников, и их стремлении к лучшей жизни. В проект включены отрывки из фильма в качестве ретроспективных кадров, восстанавливающих воспоминания главных героев.

В сериале к своим ролям вернутся многие актёры, сыгравшие персонажей в оригинальном фильме: Александр Родригес, Тьяго Мартинс, Роберта Родригес, Сабрина Роза, Кико Маркес и Эдсон Оливейра. Среди новых актёров — Андрея Орта, Маркос Палмейра, Джефферсон Бразил и другие.

Сериал «Город Бога: Борьба накаляется» выйдет на HBO Max в августе.