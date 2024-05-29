25 июля в прокат выйдет анимационный фильм “Мир в моей голове”

25 июля кинопрокатная компания Вольга выпустит в прокат анимационный фильм МИР В МОЕЙ ГОЛОВЕ / YUMI’S CELLS, адаптацию популярнейшего корейского электронного комикса (вебтуна), который прочитали 3,5 миллиарда раз.

© Кадр из мультфильма “Мир в моей голове”

Любой из нас был в ситуации, когда за внешним спокойствием стоит внутренний ураган подчас сложно контролируемых эмоций. И совершенно точно, каждый хотел бы заглянуть в этот момент «в голову» себе или своему партнеру и понять, что же там происходит. Создатели анимационной мелодрамы МИР В МОЕЙ ГОЛОВЕ предлагают свой ответ – каждую мысль, чувства и действия контролируют специальные клетки, представленные в виде маленьких человечков в синей униформе, обладающих своим характером и индивидуальностью. Так, внутренним миром офисной работницы Юми управляют десятки клеток – в их числе, например, Благоразумие, Тревога, Рациональность, Голод, Уборка и даже слегка угнетенный Писатель. Пока они борются внутри, внешний мир героини тоже полон важных событий – успехи и неудачи в работе, выбор между стабильностью и мечтой, поиски себя, творческий кризис, и, самое сильное, волнующее и пугающее – ответная влюбленность в коллегу. Во многих ситуациях, поданных с юмором и психологической точностью, зрители всех возрастов смогут узнать себя.

У популярного вебтуна уже была телевизионная адаптация, пользовавшаяся большой популярностью среди зрителей во всем мире, в том числе и в России. Главные роли в дораме «Клетки Ю-ми» исполнили актриса Ким Го Ын (фэнтези дорама «Демон», фильм «Проклятие «Зов Могилы»), актер Ан Бо-Хён (дорама «Потомки солнца») и участник южнокорейской поп-группы GOT7 Чинён.

МИР В МОЕЙ ГОЛОВЕ – обаятельный анимационный фильм с оригинальной задумкой, который понравится не только поклонникам азиатской культуры, но и всем зрителям, которые хотели бы узнать, что творится у них в голове. Моменты из жизни героини поданы с поразительной честностью и юмором, а яркая, выразительная 3D-картинка на большом экране сделает поход в кино в высшей степени приятным опытом для зрителей.

Источник: https://fbm.ru/novosti/kultura/25-ijulja-v-prokat-vyjdet-animacionnyj-film-mir-v-moej-golove.html