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На Okko вышел детективный сериал «Калимба» с Федором Бондарчуком

16 мая на платформе Okko состоялась премьера нового многосерийного триллера «Калимба». Он рассказывает о профессоре психиатрии и его рискованном эксперименте, в рамках которого он сводит жертв и их обидчиков. В главных ролях снялись Федор Бондарчук и Алена Михайлова.

На Okko вышел детективный сериал «Калимба» с Федором Бондарчуком
© Звук

Амбициозный профессор психиатрии Виктор Мещерский (Бондарчук) проводит опасный эксперимент и запирает в подвале две группы участников: преступников и их жертв. Опыт должен продлиться две недели. Исход окажется чудовищным для всех участников.

Режиссером сериала выступил Нурбек Эген, известный по проектам «Шерлок в России» (2020), «Мажор» (2014-...), «Молот» (2016) и другим.

Фильмы и сериалы
Молот
Нурбек Эген
Алена Михайлова
Федор Бондарчук