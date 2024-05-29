Сборы фильма «Майор Гром: Игра» превысили 200 млн рублей

29 мая сборы фильма «Майор Гром: Игра» в российском прокате достигли отметки в 200 млн рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось шесть дней — премьера ленты в кинотеатрах 23 мая. Учитывая темпы сборов, лента может преодолеть показатели первой части серии, которая заработала в прокате 318 млн рублей.

События фильма «Майор Гром: Игра» разворачиваются через год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии стала неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Одним из главных противников главного героя становится Призрак, которого сыграл комик Евгений Чебатков.

Режиссёром ленты выступил Олег Трофим, снявший первый фильм и «Гром: Трудное детство». К главной роли вернулся Тихон Жизневский.