По сути вкусно: обзор на фильм «Майор Гром: Игра»

Российские кинотеатры гремят от наплыва юных фанаток. В широкий прокат вышел третий фильм о майоре Громе с подзаголовком «Игра». Разбираемся, смогли ли отечественные киноделы достойно продолжить супергеройскую франшизу.

Игра на чужом поле

Первая часть фильма заканчивается на том, что полицейский Игорь Гром (Тихон Жизневский) останавливает план Сергея Разумовского (Сергей Горошко) по зачистке Санкт-Петербурга от преступности и коррупционеров. В продолжении зритель видит, что за свой подвиг полицейский становится местным героем. В его честь выпускают игрушки, одежду, фанаты ловят его на улице, чтобы сделать селфи, а в городе ему даже устанавливают памятник.

Майор же предается праздным развлечениям и отношениям с возлюбленной Юлей Пчелкиной (Любовь Аксенова), все реже использует свою главную «суперспособность» из первого фильма – аналитический склад ума. Это сыграет с главным героем злую шутку. Когда в городе появляется таинственный подрывник, Игорь не может разгадать ни одну из его загадок и предотвратить теракты. Из-за стратегии нового (или не совсем) злодея майор теряет свой авторитет и всеобщую любовь горожан.

Это максимально краткий пересказ без спойлеров почти трехчасовой ленты. В сюжет сценаристы добавили и линию с чиновницей, которая хочет заменить полицейских дронами, и зарубежного бизнесмена-подлеца с механизмом в позвоночнике, собственные расследования от друзей Грома и даже питерскую лечебницу Аркхем (психиатрическая больница из комиксов про Бэтмена. – Ред.).

Все сюжетные перипетии к концу фильма сходятся в одной точке, и без клишированного пояснения из уст главного антагониста от наплыва событий может вскипеть мозг. В целом если у зрителя хорошая насмотренность и он знаком с кинокомиксами Marvel, DC или Sony, то предугадать многие повороты в «Игре» легко. Здесь отечественные киноделы играют на чужом поле с переменным успехом.

Между героями не хватает химии, из-за чего диалоги и взаимодействия не запоминаются. Пафосность злодеев выглядит скорее забавно, чем угрожающе.

На общем фоне выделяется доктор Вениамин Рубинштейн, сыгранный Константином Хабенским. Его то ли психологические пытки, то ли экспериментальные методы лечения на экране выглядят интересно и тревожно. Сцена после титров дает понять, что с этим психиатром зрителю предстоит встретиться еще не раз.

Также хочется отметить напарника майора Диму Дубина (Александр Сетейкин). Он из магнита для проблем вырос в настоящего следака, который в одиночку способен распутать дело. Приятно наблюдать за его непоколебимой преданностью и слушать мотивационные речи, которые постоянно спасают всех вокруг.

Кстати, одну из второстепенных ролей в фильме сыграл ростовский комик Андрей Атлас.

Хорошая работа, Олег

Фильм полон мемов и отсылок. Начиная от «По коням, возможно, криминал!» из «Улицы разбитых фонарей» до известной молодежи цитаты «Вы кто такие, я вас не звал!». На радость зуммерам в ленте засветились популярные блогеры и стримеры: BadComedian, Катя Клэп, Эльдар Джарахов, Бустер и Братишкин.

Отдельное удовольствие от посещения кинотеатра – музыкальное сопровождение. В фильме звучат песни Виктора Цоя, группы The Hatters, репера GONE.Fludd и других отечественных исполнителей.

Также не обошлось без комиксной пафосности. Продолжение снято красиво. Открывающая анимация сделана добротно и стилизована под классические комиксы, виды слишком солнечного громовского Петербурга хороши. В ленте есть и зрелищные сцены драк, и взрывы. Момент, где на глазах зрителя рушатся известные архитектурные памятники, заставляет замереть от напряжения.

Присущая первой части «остросоциальщина» тоже на месте. Например, Юля Пчелкина высмеивает журналистов, которые в новостях называют взрывы «хлопками».

В итоге Bubble Studios не стараются переизобрести колесо, а идут по давно протоптанным дорожкам зарубежных блокбастеров. «Вау-эффекта» от сюжетных поворотов искушенный зритель не получит, но лента определенно заставит понервничать на некоторых моментах. Можно ли назвать «Игру» шедевром кинематографического искусства? Конечно, нет. Стоит ли посмотреть этот фильм? Определенно, да.

С большой вероятностью франшиза получит продолжение, и зритель еще увидит приключения майора Грома на больших экранах.ьших экранах.