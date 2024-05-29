Эмма Стоун и Джесси Племонс — в трейлере фильма «Виды доброты»

Кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала полноценный трейлер ленты «Виды доброты». В ролике показали персонажей Эммы Стоун и Джесси Племонса.

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Видео доступно на YouTube-канале Searchlight Pictures UK. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

«Виды доброты» расскажут сразу три отдельные истории: о человеке без выбора, который пытается взять под контроль свою жизнь; о полицейском, встревоженном тем, что его жена вернулась к нему и кажется другим человеком; о женщине, решившей найти конкретного человека, которому суждено стать неким духовным лидером.

Помимо Эммы Стоун, в ленте также сыграли Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли, Джо Алвин и другие. Режиссёром выступил Йоргос Лантимос, который ранее снял хитовую картину «Бедные-несчастные».

Мировая премьера «Видов доброты» состоится уже 21 июня. Дата выхода картины в кинотеатрах России пока не раскрывается.