Фильмы из РФ вошли в конкурсную программу Шанхайского международного кинофестиваля

Две российские работы включены в основную конкурсную программу 26-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF), который состоится 14-23 июня. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном ТАСС от организаторов киносмотра.

В раздел полнометражного художественного кино была отобрана совместная работа России и Грузии "Снежинки на моем дворе", снятая режиссером Бакуром Бакурадзе. Показ этого фильма на кинофестивале в Шанхае станет его мировой премьерой.

В основную конкурсную программу попали в общей сложности 14 фильмов. За главный приз кинофестиваля в этом разделе будут бороться и работы из таких стран, как Аргентина, Германия, Иран, Испания, Казахстан, Китай.

Еще одна картина из России попала в раздел короткометражных анимационных фильмов. Ей стала работа Александра Храмцова "Ручей, который течет в горы", которую, как отметили организаторы, ранее не показывали за рубежом. В этом разделе конкуренцию российской работе составят еще четыре короткометражных анимационных фильма из Великобритании, Ирана, Испании, и Китая.

Основная конкурсная программа кинофестиваля "Золотой кубок" (Golden Goblet Award) состоит из разделов, объединяющих полнометражные фильмы, анимационное кино, документальные работы, короткометражные художественные и анимационные фильмы, а также раздела новых азиатских талантов. В 2024 году в нее было отобрано 50 фильмов.

Работа по приему заявок на кинофестиваль началась еще в середине декабря 2023 года. Согласно данным организаторов, всего было получено свыше 3,3 тыс. работ из 105 стран и регионов мира, которые претендовали на участие в кинофестивале.

SIFF

Шанхайский международный кинофестиваль организуется с 1993 года. В его жюри в разное время были Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие всемирно известные кинематографисты. SIFF давно перестал быть региональным мероприятием. На него съезжаются многие знаменитости не только азиатского, но и мирового кинематографа. Фестиваль за годы своей работы стал свидетелем развития киноиндустрии Китая, а также превратился в площадку международного обмена и культурного сотрудничества.

Российские киноработы традиционно принимают участие в конкурсной программе Шанхайского международного кинофестиваля. В 2019 году фильм Павла Лунгина "Братство" получил награду в номинации "Лучший сценарий", а в 2017 году сразу двух "Золотых кубков" в номинациях "Лучшая операторская работа" и "Лучший сценарий" удостоился фильм режиссера Ивана Болотникова "Хармс".

В 2021 году российская драма "Совесть" режиссера Алексея Козлова получила награды сразу в двух номинациях. Данный фильм был признан на киносмотре лучшим в номинациях "Лучший сценарий" и "Лучшая операторская работа". В 2023 году российский короткометражный фильм режиссера Андрея Кречетова "Дом, в котором мы жили" получил награду в номинации "Лучший короткометражный фильм".