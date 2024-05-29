Вышел тизер-трейлер сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь»

Специальный тизер-трейлер одного из самых ожидаемых российских фильмов-сказок Нового года "Финист. Первый богатырь" вышел сегодня. А 1 января 2025 года картину выпустит в широкий прокат дистрибьютор "НМГ Кинопрокат".

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Новый фильм станет приквелом трилогии "Последний богатырь" и расширит сказочную киновселенную, рассказав предысторию популярных персонажей. Герой нового праздничного потенциального блокбастера - Финист Ясный Сокол (Кирилл Зайцев). Как и положено богатырю, он окружен славой и поклонниками. И только пара человек знают его по-настоящему: помощник Мелёха (Сергей Лавыгин) и молодая ведунья Баба Яга (Юлия Пересильд). Вместе с друзьями Финист отправляется в непростое путешествие в восточные земли. Герою предстоит познакомиться с загадочным изобретателем Анарифом (Фёдор Добронравов), говорящим верблюдом Джамалом и встретить свою любовь. Таинственная красавица Злата (Кристина Строителева) навсегда покорит сердце Финиста.

Кирилл Зайцев, актер:

- Я, конечно, не ожидал, что про моего персонажа Финиста будут снимать отдельный фильм. Когда я первый раз прочитал сценарий, он мне сразу понравился. Для меня наша история по-актерски интересна предлагаемыми обстоятельствами, в которые попадает мой герой. Помимо этого, постоянно чувствуется развитие: с героем происходят изменения, смена интересных локаций, появляются новые, яркие персонажи. Я с радостью прихожу на площадку, потому что меня окружают звёздные и всегда позитивно настроенные партнёры - Федор Викторович Добронравов, Юлия Пересильд, Сергей Лавыгин, профессиональная съёмочная группа и блестящий режиссёр Дмитрий Дьяченко. Работая в такой сильной творческой команде, я получаю большое удовольствие!

Юлия Пересильд, актриса: