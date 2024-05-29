Индустрия кинематографа постоянно устанавливает новые рекорды, будь то кассовые сборы, награды или другие достижения.

Одними из самых успешных в плане наград являются фильмы "Титаник" и трилогия "Властелин колец". Эпическая драма "Титаник" Джеймса Кэмерона, вышедшая в 1997 году, завоевала 11 статуэток премии "Оскар", включая награды за лучший фильм и лучшую режиссуру. Этот рекорд разделяет с собой культовая фэнтези-трилогия "Властелин колец" Питера Джексона, снятая по мотивам одноименного романа Дж.Р.Р. Толкина. Каждый фильм трилогии был удостоен множества наград, включая 11 "Оскаров" в общей сложности.

Русские фильмы, получившие премию «Оскар»

Когда речь заходит о кассовых сборах, две кинокартины выделяются на фоне остальных. Фильм "Мстители: Финал" (2019) от Marvel Studios стал самым кассовым проектом в истории кинематографа, собрав в мировом прокате более 1,9 миллиарда долларов. Однако еще никто не смог побить успех "Аватара" (2009), который собрал в прокате 2.1 миллиарда долларов.