Стартовали пересъемки фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир»

На этой неделе стало известно, что в Джорджии стартовали пересъёмки фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир». Отразятся ли проводимые работы на дате премьеры ленты пока неизвестно.

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Эстафету Капитана Америка в киновселенной Marvel взял на себя Сэм Уилсон, сыгранный Энтони Маки. В «Финале» Стив Роджерс отдал свой щит другу, тем самым намекнув, что теперь защищать страну будет он. Маки не раз говорил, что горд играть такого важного персонажа.

Ранее актёр Тим Блейк Нельсон заявил, что злодей в «Капитане Америка 4» вызовет у людей восторг. Напомним, в картине он сыграет учёного Сэмюэла Стернса, который получил гамма-облучение и стал обладателем невероятного интеллекта.

Премьера фильма «Капитан Америка 4» состоится 14 февраля 2025 года — он станет последней лентой пятой фазы киновселенной Marvel.