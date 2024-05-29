Том Бомбадил — на новых кадрах второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Компания Amazon представила новые кадры второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». На них можно увидеть Тома Бомбадила — мифического персонажа Средиземья. В шоу его роль исполнил Рори Киннер, известный по триллеру «Род мужской».

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Том Бомбадил — второстепенный персонаж книги «Властелин колец» Джона Толкина, который так и не появился в культовой экранизации Питера Джексона. Судя по всему, герой сыграет важную роль в проекте Amazon.

Продолжение сериала «Властелин колец: Кольца власти» по вселенной Джона Толкина начнёт выходить 29 августа. События второго сезона развернутся сразу после окончания истории первого сезона, когда Саурон вновь начинает набирать силу и готовится подчинить себе всё Средиземье.

Кадры из второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»

© VANITY FAIR/AMAZON