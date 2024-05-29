Брэд Питт и Джордж Клуни — в трейлере психологического боевика «Волки»

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала дебютный трейлер психологического боевика «Волки» (Wolfs) с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. Ко всему прочему дуэт выступил продюсерами картины.

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Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures New Zealand Official. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Сюжет расскажет о двух одиночках-чистильщиках, которым поручили одно совместное дело. Детали сюжета пока не раскрываются.

Также в актёрский состав ленты вошли Остин Абрамс, Эми Райан, Пурна Джаганнатан и другие. Кресло режиссёра фильма занял Джон Уоттс, выпустивший последнюю трилогию фильмов о Человеке-пауке.

Мировая премьера «Волков» состоится 20 сентября. Официального показа в кинотеатрах России не будет.