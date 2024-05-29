Сериал «Метод», 3-й сезон: дата выхода, что известно о продолжении детектива

В 2025 году состоится премьера третьего сезона сериала «Метод». Это детективная история о следователе Родионе Меглине и его напарнице Есении Стекловой, которые ловят опасных маньяков с помощью загадочной методики. Первый сезон шоу вышел в 2015 году, а второй увидел свет в 2020-м. Сериал, удостоившийся трех премий ТЭФИ, быстро Netflix. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет продолжение сериала, кто будет работать над созданием третьего сезона «Метода» и вернуться ли к своим ролям Константин Хабенский и Паулина Андреева.

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Главное о третьем сезоне

Жанр: детектив, триллер, криминальная драма Возрастное ограничение: 18 + Режиссер: Юрий Быков Шоураннер: Максим Полинский Производство: «Плюс Студия» Где смотреть: онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD Дата выхода 3-го сезона: 2025 год Когда вышла первая серия «Метода»: 2015 год Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2 Рейтинг IMDb: 7.3 В главных ролях: Константин Хабенский и Паулина Андреева

Когда выйдет

О том, что третий сезон «Метода» находится в разработке, стало известно осенью 2023 года — представители продюсерского центра «Плюс Студия» сообщили об этом на московской презентации своих проектов. Кстати, тогда же появились новости о продолжении «Мажора», «Триггера» и других громких сериалов.

В феврале 2024 года в пресс-службе «Кинопоиска» рассказали, когда зрители смогут увидеть третью главу детективной истории. Ожидается, что продолжение увидит свет спустя десять лет после премьеры первого сезона шоу, однако точная дата выхода третьего «Метода» пока держится в секрете.

Премьера третьего сезона «Метода» запланирована на 2025 год

Создатели не раскрывают, сколько серий будет в новом «Методе» и каким будет их хронометраж. При этом первый и второй сезоны шоу состояли из 16 эпизодов — длительность серий составляла около 50 минут.

Производство

Несмотря на то что первые новости о третьем сезоне «Метода» появились еще осенью 2023-го, детали производственного процесса стали известны лишь спустя полтора года.

Третий сезон шоу будет снимать «Плюс Студия», а не продюсерская компания Александра Цекало «Среда», которая работала над созданием первых двух сезонов шоу.

Съемки третьего сезона «Метода» начнутся летом 2024 года

В конце февраля Константин Хабенский, исполнитель роли следователя Родиона Меглина, рассказал, что съемки продолжения могут стартовать в августе.

Создатели

В феврале 2024 года стало Александр Войтинский («По щучьему велению»).

Сам Быков объяснил, что долгое время не видел смысла в съемках продолжения, поскольку считал финал первого сезона логичной точкой в истории Родиона Меглина. «Мне предлагали много разных концепций "Метода", но все они мало отличались от первого и второго сезонов. Это было не осмысление героев, а их эксплуатация», — поделился он.

Однако, по словам режиссера, новая концепция позволила посмотреть на знакомых героев под новым углом и создать самобытную и актуальную историю.

Сейчас у нас есть возможность сделать из «Метода» очень яркую, насыщенную событиями реалистичную драму о нашем времени Юрий Быков режиссер третьего сезона сериала «Метод»

Шоураннером третьего сезона стал Максим Полинский — он был креативным продюсером первых двух сезонов «Метода», а также участвовал в создании сериалов «Мажор» и «Райцентр». Сообщается, что к работе над продолжением вернется творческая команда, которая работала над первым «Методом», однако состав съемочной группы пока не раскрывается.

Актерский состав

Режиссер Юрий Быков маньяков в современных реалиях.

Каст третьего сезона «Метода» пока не анонсирован

В феврале 2024 года Константин Хабенский, исполнитель роли следователя Родиона Меглина, рассказал, что с радостью снимется в продолжении шоу. «Вроде бы возник интерес у Юры Быкова продолжить историю "Метода". Если это действительно будет так, то с середины июня я начинаю отращивать бороду, это месяца два займет», — рассказал он на творческом вечере в МХТ имени Чехова.

Актриса Паулина Андреева, которая играет напарницу Меглина Есению Стеклову, пока никак не прокомментировала новости о съемках третьего сезона «Метода».

В предыдущих сезонах ключевые роли также исполняли Александр Петров и Виталий Кищенко — о появлении их героев в продолжении не сообщается.

Сюжет

Детали нового сезона шоу пока держатся в секрете.

Первые два сезона «Метода» рассказывали историю Родиона Меглина (Константин Хабенский) — мрачного и эксцентричного следователя, который использовал особую тактику для поимки опасных преступников и серийных убийц. В начале сериала у Меглина появился стажер — выпускница юрфака Есения Стеклова (Паулина Андреева). Работавшая со следователем девушка преследовала собственные интересы — она хотела отыскать того, кто лишил жизни ее мать.

На протяжении двух сезонов Есения и Родион раскрывали запутанные и пугающие жестокостью дела, а также пытались отыскать загадочного маньяка по прозвищу «Ты меня не поймаешь».

Чем закончился второй сезон «Метода» В финале второго сезона Родион и Есения наконец-то раскрыли личность «Ты меня не поймаешь» — им оказался психолог Игорь Самарин (Егор Корешков). Меглин сделал вид, что ударил напарницу ножом в сердце — с помощью этого трюка героям удалось обмануть маньяка и лишить его жизни. В итоге Стеклову отстранили от дел, а Меглина направили на лечение в психбольницу. Однако Родиону удалось сбежать и уехать из города вместе с Есенией. В последнем кадре машина героев, едущая по дороге, взлетает в воздух.

почти документально. Режиссер объяснил, что первый сезон больше напоминал комикс, в котором чувствовался «дух страшной сказки», — сейчас подобная эстетика будет смотреться неактуально. Поэтому в новом сезоне создатели постараются сделать упор на реализм и показать настоящую жизнь маньяков. Предполагается, что это будет реалистичная драма о нашем времени.

Быков добавил, что подобная эстетика есть в его авторских фильмах. Так в 2023 году на Женевском международном кинофестивале состоялась премьера его картины «Хозяин», которая рассказывает о противостоянии людей из разных социальных слоев.