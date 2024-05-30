Документальный фильм "Родина монашества" стал победителем кинофестиваля "Золотой витязь"

Документальный фильм "Родина монашества" и короткометражная документальная лента "Херсонес. Родина моей Родины" стали победителями международного кинофестиваля "Золотой витязь" в Омске, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Фестиваль прошел в Омской области с 22 по 29 мая.

В фильме братии Валаамского монастыря "Родина монашества" представлена история древнего и нового монашества Коптской православной церкви, рассказывается о христианских святынях Египта и современных христианах. Этот фильм наряду с лентой "Ксеньюшка" режиссера Натальи Федченко также удостоился специального приза от Омской епархии. Короткометражный фильм "Херсонес. Родина моей Родины" рассказывает о древнем городе Херсонесе Таврическом, основанном греками на территории современного Севастополя в 400-х годах до н.э.

Лучшими в номинации "Игровые фильмы" признаны ленты "Повелитель ветра" (режиссер Игорь Волошин, Россия) и "Позывной "Пассажир" (режиссер Илья Казанков, Россия). Победителем среди дебютных и студенческих фильмов стал "Путь" (режиссер Меген Тарба, Россия), среди фильмов для детей и подростков победителем признан фильм "Суворовец-1944" режиссера Дениса Кананцева (Россия). Лучшим анимационным фильмом признан "Сердце океана" (режиссеры Наталья Харина и Алена Рубинштейн, Россия).

Кинорежиссеру, сценаристу, кинопродюсеру, народному артисту России, генеральному директору и председателю правления киноконцерна "Мосфильм" Карену Шахназарову присуждена золотая медаль им. Сергея Бондарчука "За выдающийся вклад в кинематограф". Также президент кинофорума народный артист РФ Николай Бурляев вручил директору Омской филармонии Ирине Лапшиной "Золотого витязя" за самоотверженную работу Омского академического симфонического оркестра.

Призом губернатора Омской области "За отображение бытия корневой, глубинной России" награжден режиссер фильма "Мое Русское Устье" Сергей Головецкий. Его лента посвящена сохранению в поселении Русское Устье в Якутии старого северорусского языка, религии и культуры новгородцев, бежавших от опричнины Ивана Грозного. "Мы очень хотим, чтобы зрители видели хорошее, традиционное, настоящее, духовное кино. Мы понимаем, что чем больше к нам в Омскую область приедет режиссеров, актеров, кинематографистов, тем больше шансов у нашего региона появиться на больших киноэкранах", - цитирует пресс-служба губернатора Виталия Хоценко. Мероприятия кинофорума посетили более 10 тыс. жителей региона.

О фестивале

XXXIII международный кинофестиваль "Золотой витязь" прошел с 22 по 29 мая в Омске и пяти муниципальных районах региона. На нем были представлены 159 конкурсных и 20 внеконкурсных фильмов из 12 стран - России, Армении, Белоруссии, Германии, Ирана, Испании, Казахстана, Молдавии, Сербии, Сирии, Франции, Южной Осетии.