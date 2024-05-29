В Сочи пройдет новый международный кинофестиваль — «КиноБраво»

Фильмы из 13 стран войдут в программу нового международного кинофестиваля «КиноБраво», который впервые пройдет в Сочи с 28 сентября по 4 октября. Об этом на презентации фестиваля в Москве сообщила его генеральный продюсер Елена Север.

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— Фестиваль проходит в непростое время, но это время новых возможностей. Расширение БРИКС стимулирует нас фокусироваться на этих регионах. Но мы приглашаем все страны, которые готовы сотрудничать с Россией, ведь Россия – это часть большой мировой культуры, и наш фестиваль будет тому подтверждением, — сказала она.

В программу войдут фильмы из Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии, ОАЭ, Казахстана, Турции, Сербии, Египта, Ирана, ЮАР, Саудовской Аравии, Узбекистана и других стран. Организаторами смотра выступят кинокомпания «Русский Север» и «Русская Медиагруппа».

Кинопоказы будут бесплатными для зрителей. На экранах появятся картины, вышедшие в прокат с осени 2023-го до конца лета 2024 года. Также будут показаны фильмы стран-партнеров, наиболее ярко представляющие национальный кинематограф. Каждую картину на площадке кинофестиваля представят создатели: продюсеры, режиссеры, актеры.

Председателем жюри фестиваля «КиноБраво» станет кинорежиссер Марко Мюллер — бывший председатель жюри Венецианского фестиваля, кинофестивалей в Риме, Локарно, директор международных программ Пекинского кинофестиваля.

Креативным продюсером фестиваля выступил актер Андрей Мерзликин.

Он рассказал, что призы фестиваля будут вручать за лучший фильм, лучшую режиссуру, сценарий, музыку, а также лучшую женскую и мужскую роль, операторскую работу, лучшую работу художника, визуальные эффекты и монтаж.