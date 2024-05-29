Вышел трейлер романтической комедии «Семейное дело» с Николь Кидман и Заком Эфроном

Netflix опубликовала дебютный трейлер романтической комедии «Семейное дело» (A Family Affair) с Николь Кидман («Аквамен») и Заком Эфроном («Спасатели Малибу») в главных ролях.

© Кадр из комедии «Семейное дело»

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Фильм расскажет о девушке по имени Зара, которая работает помощницей у известного актёра Криса Коула. Однако в один день героиня узнаёт, что Крис начинает встречаться с её матерью.

Ещё в актёрский состав картины вошли Джои Кинг, Кэти Бейтс, Лайза Коши, Шерри Кола, Джиссетт Валентайн, Оливия Маклин, Бет Би Паркер, Аньес Маясари и другие. Режиссёром выступил Ричард Лагравенезе — ранее он работал над сценариями «Короля-рыбака» и «Внезапного пробуждения».

Премьера ленты «Семейное дело» состоится 28 июня в стриминговом сервисе Netflix.