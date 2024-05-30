Баз Лурман не снимет "Мастера и Маргариту" из-за споров с наследниками Булгакова

Режиссер фильмов "Элвис" и "Мулен Руж" Баз Лурман отказался снимать англоязычную адаптацию книги Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Об этом сообщает Variety. Австралийский кинематографист впервые заговорил о съемках в 2019 году, он планировал выступить продюсером проекта вместе с российскими коллегами. Миллиардер Леонард Блаватник, который является совладельцем продакшн-компании Лурмана Baz & Co и был одним из продюсеров недавней экранизации "Мастера и Маргариты" Михаила Локшина, также был заявлен в продюсерской команде. Лурману, по информации издания, пришлось отказаться от съемок из-за спора о сценарии и правах на книгу, которые принадлежат детям третьей жены Булгакова от предыдущего брака - Дарье и Сергею Шиловским.

Предполагалось, что съемки начнутся весной 2025 года. Сам Лурман, добавляет источник, все еще надеется однажды вернуться к экранизации романа Булгакова. Накануне актриса Анна Ковальчук вспомнила о проклятии "Мастера и Маргариты".