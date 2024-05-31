Появились отзывы на фильм «Непослушники»

6 июня в российских кинотеатрах состоится премьера фильма «Непослушники», главные роли в котором исполнили Гоша Куценко, Виктор Хориняк и другие отечественные звезды.

© Кадр из фильма "Непослушники"

О чем эта картина, каков сюжет, какие первые отзывы?

О чем фильм «Непослушники»

29 мая состоялась светская премьера фильма «Непослушники». В киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате публике представили продолжение фильмов «Непослушник» и «Непослушник-2».

В центре сюжета история Димы, который из Димонстра превратился во вполне успешного менеджера по продажам в автосалоне. Также в фильме расскажут о добропорядочном монахе Саше Черном, живущем в тихой обители у отца Анатолия.

Спокойствие нарушает приезд четырех воспитанников детского дома. Два брата и две сестры шесть раз сбегали из воспитательных учреждений и оказывались в полиции за кражи, разбойные нападения и хулиганство. Следователь решает дать детям последний шанс и отправляет их на перевоспитание в обитель к отцу Анатолию. Полицейский надеется, что священнику удастся перевоспитать «непослушников», ведь ранее ему удалось это сделать с Димонстром и Сашей Черным. Однако приезд сирот в обитель оборачивается настоящим приключением.

Обстоятельства потребуют от героев ленты принятия отнюдь не простых решений. С Саши Черного бандиты требуют возвращения долгов, а Дима пытается наладить отношения с сыном, который не называет его папой, а только по имени.

Какие актеры сыграли в фильме «Непослушники»

Звезда «Последнего богатыря» Виктор Хориняк вернулся к роли треш-блогера Димонстра. Гошу Куценко, звезду сериала «Инсомния», зрители увидели в роли Саши Черного.

На премьере «Непослушников» звезду комедии «Любовь-морковь» не узнали. Куценко появился на ковровой дорожке в кепке и с усами. Гости не сразу узнали актера, набравшего вес, пишет KP.RU.

«Я на съемках сжег всю голову, обгорел на солнце», — объяснил свой образ актер.

Куценко добавил, что кепку он получил в подарок 10 лет назад. По словам актера, тогда он был на гастролях во Владивостоке.

По данным издания, Куценко собрал на премьере всех своих жен. Актриса Мария Порошина и вторая супруга актера Ирина Скриниченко посетили премьеру. Бывшие жены пришли поздравить артиста, но на красной дорожке два семейства появились по отдельности.

Мухомор из «Улиц разбитых фонарей» Юрий Кузнецов воплотил на экране образ отца Анатолия. Также в картине приняли участие Сергей Селин, знакомый зрителям по сериалу «Убойная сила», Олег Васильков, снимавшийся в «Битве за Севастополь», и другие.

Какие отзывы о фильме «Непослушники»

Куценко на презентации ленты назвал ее светлым фильмом. Актер признался, что свою роль он посвятил дочкам Полине, Свете и Жене, а также всем детям на земле. Также артист сказал, что у картины новый жанр — «трогокомедия».

«Есть трагикомедия, а есть „трогокомедия“ — от слова „трогательность“. Поздравляю вас с открытием нового жанра. Спасибо», — сказал Куценко.

Зрители неоднозначно восприняли картину. Некоторые возмутились тем, что фильм снимали в церкви, хотя можно было обойтись без религиозной темы. Кроме того, пользователям Сети не понравилось, что к спорным съемкам привлекли детей.

«Странный фильм. Какой-то цирк в церкви. Можно было и без религии обойтись. Ладно был первый фильм. Смешно. Но зачем снова смех в храме?! И уже с детьми», — возмущены в комментариях.

Почему в церкви нельзя радоваться и смеяться, комментатор не уточнила.