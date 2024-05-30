Экшн-ода профессии. Микрорецензия на фильм «Каскадеры»

«Каскадеры» – это проявление настоящей чистой искренней любви. Любви к своему делу и своей профессии. Режиссер Дэвид Литч, сам в прошлом каскадер, очень наглядно показывает, какой ценой могут даваться несколько эффектных кадров в фильмах, призванных развлечь на несколько часов. Зритель может заглянуть на съемочную площадку и убедиться, что финальные титры долго идут неспроста, ведь подавляющее большинство создателей остается за кадром.

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Здесь есть множество отсылок, шуток, мета-юмора и куча настоящих впечатляющих каскадерских работ высшего порядка. Фильм о каскадерах должен быть максимально аутентичен, поэтому все трюки сняты на натуре – они яркие, реальные и олдскульные. При современном тотальном доминировании компьютерной графики порой забываешь, как выглядят настоящие взрывы драки и падения, а «Каскадеры» об этом заботливо напоминают.

Это отличный фильм, чтобы провести вечер, который оставляет после себя вопрос: почему до сих пор Киноакадемия не присуждает «Оскар» за лучший трюк? Это настолько важная составляющая, что ее просто неприлично игнорировать.

А еще совершенно непонятно, почему настолько качественный и очень достойный фильм, имея отличные отзывы, провалился в прокате. Низкие сборы скорее всего повлияют на то, что продолжения не будет – вот это самое большое разочарование. В остальном «Каскадеры» – это must see.