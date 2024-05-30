Опубликован трейлер нового сезона «Академии "Амбрелла"»
Компания Netflix опубликовала тизер-трейлер нового сезона сериала «Академия "Амбрелла"».
Четвертый сезон расскажет о судьбе героев после решающей битвы в отеле "Обливион", приведшей к сбросу временной шкалы и лишению команды отдельных способностей. Смогут ли они все исправить?
В главных ролях Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэйвер-Лэмпман, Роберт Шиэн и Эйдан Галлахер. Также в новых эпизодах перед зрителями предстанут Джастин Х. Мин, Риту Арья, Колм Фиор, Ник Офферман, Меган Маллалли, Дэвид Кросс.
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Премьера четвертого сезона запланирована на 8 августа 2024 года.
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