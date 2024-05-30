Международный кинофорум «Золотой Витязь» в Омске назвал победителей

XXXIII Международный кинофестиваль "Золотой Витязь", состоявшийся в Омске, подвел итоги. За девять дней его работы омичи смогли посмотреть 159 конкурсных лент из 12 стран мира. Участниками форума стали более десяти тысяч зрителей.

Кредо фестиваля - "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". Сегодня, когда мир находится в смертельной опасности, это обретает особый смысл. По словам президента кинофорума Николая Бурляева, "Золотой витязь" - это вклад кинематографистов в победу добра над злом.

Гран-при в номинации "Игровые фильмы" разделили режиссер Игорь Волошин за фильм "Повелитель ветра" (с Федором Бондарчуком в главной роли) и Илья Казанков за ленту "Позывной "Пассажир".

Дипломами "За творческий поиск и художественную смелость" в данной номинации отмечены также четыре фильма омских кинематографистов: "Часы для Веры" Максима Горяинова, "Я иду тебя искать" и "Покоривший космос" Андрея Кириллова, "Поэт Никто" Светланы Веретенниковой.

В номинации "Фильмы для детей и подростков", которую оценивали омские кадеты, Гран-при завоевала картина "Суворовец-1944" (режиссер Денис Казанцев).

Высшей награды фестиваля удостоены монахи Валаамского монастыря, которые, путешествуя по Египту, сняли полнометражный документальный фильм "Родина монашества".

В номинации "Документальные короткометражные фильмы" лучшим стал фильм "Херсонес. Родина моей Родины" (Александр Смирнов и Александр Прохоренков).

Статуэтку "Золотого витязя" в номинации "Дебютные и студенческие фильмы" вручили Меген Тарба за ленту "Путь".

Гран-при в категории "Анимационные фильмы" получила лента "Сердце океана" (Наталья Харина, Алена Рубинштейн).

Призом губернатора Омской области "За отображение бытия корневой, глубинной России" удостоен фильм "Мое русское Устье" Сергея Головецкого, посвященный жизни самого северного поселка страны в условиях Арктики.

Специальные призы от Омской епархии получили фильмы "Ксеньюшка" (Наталья Федченко), "Сынок" (Никита Куприянов) и "Родина монашества".

Оргкомитет "Золотого Витязя" также отметил самоотверженную работу на фестивале Омского академического симфонического оркестра.

Тем временем

Золотые медали имени Юрия Левитана "За выдающийся вклад в теле-радиожурналистику" вручены российским военкорам Григорию Вдовину и Сергею Зенину. Обладателем медали имени Сергея Бондарчука "За выдающийся вклад в кинематограф" стал народный артист России Карен Шахназаров.