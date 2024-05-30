$89.26+0.8296.89+0.65
Войти в почту

Первая роль Петросяна, Уварова в сериале о разводе: что смотреть на неделе

С 30 мая по 6 июня в кино выходят итальянская комедия «(Не)идеальные мужчины» и семейный фильм «Манюня: Приключения в Москве». На платформах стартуют сериал «Развод по расчету», криминальная комедия «На автомате» и триллер «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем. Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

Что посмотреть на неделе? Первая роль Петросяна, «На автомате» и другие
© Кадр из трейлера фильма "На автомате"

«(Не)идеальные мужчины»

Премьера: 30 мая.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Серена Гранди, Росио Муньос, Франческо Паннофино, Луиджи Лучано, Паоло Руффини, Франческо Альбанезе.

Зачем смотреть: итальянская комедия о четырех друзьях, которые попадают в парадоксальные приключения во время чемпионата Европы по футболу.

Действие развивается в разгар ЧЕ. Почти все итальянские мужчины забыли об обычной жизни и смотрят матчи по ТВ. Но главные герои — Габриэле, Дженнаро, Оскар и Пако — не болельщики, поэтому им нечем заняться в эти дни.

«Манюня: Приключения в Москве»

Премьера: 30 мая.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Карина Каграманян, Екатерина Темнова, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Нонна Гришаева, Янина Студилина, Дмитрий Ласкин, Дарья Калмыкова.

Зачем смотреть: полнометражный семейный фильм о героине бестселлера Наринэ Абгарян Манюне и ее подругах.

Полный метр расскажет о новых приключениях рыжеволосой непоседы Манюни, которая вместе с подругами — Каринэ и Наринэ — отправится на летние каникулы в долгожданное путешествие в Москву. Манюня давно мечтала сходить на концерт любимой группы «Земляне».

Однако во время поездки она успевает не только послушать любимые песни, но и погулять по Красной площади, паркам столицы, оказаться в цирке на Цветном бульваре и встретить невероятных знакомых.

В съемках картины принял участие юморист Евгений Петросян, для которого эта роль стала дебютом в большом кино. Петросян сыграл Григория Савельевича, старого друга бабушки Манюни Розы Иосифовны, который стал гидом и проводником своих армянских приятелей в Москве.

По словам комика, ему не раз предлагали сняться в кино, но именно Манюня тронула его добрым ностальгическим посылом. К тому же, как подчеркнул юморист, он рад, что его дети смогут посмотреть на папу в кино.

«Развод по расчету»

Премьера: 3 июня.

Где смотреть: ТНТ.

В ролях: Алина Алексеева, Степан Девонин, Ирина Темичева, Нелли Уварова, Дмитрий Белоцерковский, Галина Безрук, бывший солист группы «Корни» Павел Артемьев.

Зачем смотреть: комедийный сериал о бытовых проблемах и семейных ценностях.

В центре сюжета молодая семейная пара — Катерина и Степан. Они живут в стесненных условиях и мечтают об отдельном жилье. Оба героя работают в строительной фирме, которая, как выяснилось, дает квартиры сотрудницам, являющимся матерями-одиночками.

Тогда пара фиктивно разводится, чтобы Екатерина получила статус и заветную квартиру. Однако молодой паре будет непросто имитировать развод перед близкими и коллегами.

«На автомате»

Премьера: 5 июня.

Где смотреть: «Кинопоиск».

В ролях: Денис Косиков, Слава Копейкин, Маргарита Галич, Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк.

Зачем смотреть: криминальная комедия Бориса Акопова со звездой сериала «Слово пацана».

Действие начинается в заброшенном гараже в городе Неясный. Два брата — прагматичный айтишник Женя и инфантильный мечтатель Рома Кашин — находят дорогостоящий товар. Юноши давно искали способ заработать, поэтому придумывали варианты криминальной схемы. Однако вместо легких денег они находят лишь неприятности.

В опасную игру оказываются втянуты многие жители городка: Светлана — мать-одиночка, Альберт — хозяин ломбарда, Леля — тату-мастер, полицейский Басов с дочерью-блогером и, разумеется, местный и столичный криминальный мир.

Режиссером проекта стал Борис Акопов («Кэт», «Бык»). В его фильмографии «На автомате» — это первый сериал и первая комедия.

«Эрик»

Премьера: 30 мая.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Вейд Аллен-Маркус, Габи Хоффман, МакКинли Белчер III, Дэн Фоглер, Фиби Николлс.

Зачем смотреть: драматический мини-сериал о потерявшем сына кукловоде, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч.

Действие разворачивается в 1980-х. По сюжету кукольник и автор популярного детского телешоу по имени Винсент стремится разыскать пропавшего сына. Найдя рисунки ребенка со сказочным существом Эриком, он от отчаяния начинает верить, что если создать выдуманную куклу и показать ее по телевизору, то сын вернется домой.

Картина основана на реальной истории.

Фильмы и сериалы
Джульетта Степанян
Франческо Паннофино
Серена Гранди
Екатерина Темнова
Карина Каграманян
Степан Девонин
Ирина Темичева
Николай Шрайбер
Дмитрий Белоцерковский
Дэн Фоглер
Янина Студилина
Наринэ Абгарян
Алина Алексеева
Павел Артемьев
Александра Урсуляк
Евгений Петросян
Галина Безрук
Нелли Уварова
Дарья Калмыкова
Нонна Гришаева
Агния Дитковските
Netflix