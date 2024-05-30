В Забайкалье снимут фильмы про трудовую доблесть жителей

Проект "Тыловики", рассказывающий о трудовой доблести забайкальцев, готовит режиссер Баяр Барадиев и кинокомпания "Burkalo Company". Об этом сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

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Чита носит звание Города трудовой доблести. Для региона война началась в 1939-м и закончилась победой в советско-японской войне в сентябре 1945 года. В серии кинокартин планируют отразить истории людей, которые в тылу делали все, чтобы разгромить врага.

По данным правительства Забайкальского края, в регионе сегодня проживают около 900 тружеников тыла.