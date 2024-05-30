Создательница «Аколита» высказалась о фанатичных поклонниках «Звездных войн»

Создательница сериала «Аколит» Лесли Хэдланд в недавнем интервью высказалась о фанатах франшизы «Звёздные войны» и о неудачных проектах по вселенной, которые разочаровали поклонников.

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По словам Хэдланд, как фанатка она прекрасно понимает, что в «Звёздных войнах» были и провальные фильмы. Она сочувствует всем поклонникам, но обещает, что «Аколит» точно не станет чем-то подобным.

А ещё Хэдланд не считает настоящими фанатами франшизы тех, кто занимается расизмом или разжигает ненависть в обществе.

"Как фанат я знаю, насколько разочаровывающими были некоторые истории «Звёздных войн» в прошлом. Я выражаю своё сочувствие поклонникам «Звёздных войн». Но хочу внести ясность. Любого, кто занимается фанатизмом, расизмом или разжиганием ненависти… я не считаю фанатом."

Премьера «Аколита» состоится 4 июня — в этот день выйдет сразу две серии.