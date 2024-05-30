Сарик Андреасян снимет ремейки еще двух классических советских детских фильмов

Андреасяны добралась до еще двух произведений советской детской классики: компания братьев снимет ремейки "Сказки о потерянном времени" и "Приключений желтого чемоданчика".

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"Спешу поделиться с вами рабочими новостями! Наша кинокомпания является правообладателем таких брендов как "Сказка о потерянном времени" и "Приключения желтого чемоданчика"!", - рассказал режиссер 30 мая в своем официальном Telegram-канале.

Согласно посулам кинематографиста, съемки начнутся в следующем году - зрителей ждут полнометражные ленты.

"Просьба никому лишний раз не пытаться это делать, так как права у нас на очень много лет вперед. Как вы знаете мы уже давно дарим детям детский семейный контент", - пишет Сарик (стиль и пунктуация - автора).

Стоит отметить, что уже 1 июня начнется показ нового прочтения "Денискиных рассказов", тогда как "подготовка к "Сказке о царе Салтане" и к "Простоквашино" тоже идут полным ходом", уведомил режиссер, пожелав самому себе удачи.

"Сказка о потерянном времени" - пьеса Евгения Шварца, изначально предназначавшаяся для кукольного театра. Была написана в 1940-м. В 1964-м Птушко "Сказку" экранизировал, в 1978-м вышел одноименный мультфильм.

"Приключения желтого чемоданчика" - повесть Софьи Прокофьевой 1966 года, переработанная из ее более раннего произведения "Зеленая пилюля". В 2002-м появилось продолжение - "Новые приключения желтого чемоданчика". Экранизация "Приключений" от Ильи Фрэза вышла в 1970-м, картина немедленно стала культовой.