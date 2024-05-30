Хоррор «Тихое место: День первый» будет самым длинным фильмом франшизы

Согласно сайту AMC, фильм «Тихое место: День первый» будет длиться 1 час 40 минут. Судя по всему, это финальный хронометраж, который уже не поменяется.

«День первый» станет самым длинным фильмом франшизы. Продолжительность «Тихого места» — 1 час 35 минут, а второй части — 1 час 38 минут.

«Тихое место: День первый» расскажет о первых днях вторжения на Землю жутких инопланетян. Они слепые, но отлично ориентируются по звукам. Сюжет посвящён двум героям, которые по трагичному стечению обстоятельств оказались в эпицентре трагедии в Нью-Йорке. Главные роли исполнили Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Лупита Нионго. Режиссёром картины выступил Майкл Сарноски, снявший «Свинью» с Николасом Кейджем.

Мировая премьера фильма состоится 28 июня.