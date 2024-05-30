Открывая Золотое кольцо: вышел новый фильм проекта VK Места

«Владимирская область – уникальный регион, одна из древнейших областей страны и, как говорят ее жители, место, где живет душа России», – отметил директор VK по стратегическому партнерству Дмитрий Уваров. Вместе с участниками медиаэкспедиции в новом фильме зрители увидят центр современной культуры «Флигель» и музей «Старая аптека» во Владимире, познакомятся с русской культурой в Суздале, послушают мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря в храме Иоанна Предтечи.

Кроме того, участники проекта попробуют себя в необычных занятиях и развлечениях. Так, в мастерской семьи Бычковых съемочная группа поучаствует в мастер-классе по кузнечному делу, в селе Кидекша участники прокатятся на электрических трициклах, а в Судогодском районе отправятся на сплав на байдарках по живописной реке. Экспедиция по одному из древнейших регионов страны завершится полетом на воздушном шаре, с высоты которого зрители смогут насладиться красивыми пейзажами Владимирской области.

«Владимирская область поражает и вдохновляет, сюда хочется возвращаться. Надеемся, новый фильм проекта побудит как можно больше путешественников обратить внимание на этот туристический маршрут», – подчеркнул Дмитрий Уваров.

Ранее съемочная группа проекта VK Места посетила Крым и ознакомилась с достопримечательностями полуострова. Путешествие по Крыму вскоре смогут увидеть пользователи интернета в документальном фильме.