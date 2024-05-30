Забайкальский международный кинофестиваль открыли показом фильма "Вера"

Забайкальский международный кинофестиваль (ЗМКФ) открылся в Чите. Торжественная церемония прошла в краевой филармонии имени Олега Лундстрема, где показали фильм режиссера Иры Волковой "Вера", передает корреспондент ТАСС.

"Вера" - это история отношений детей и родителей по мотивам повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось". 37-летняя Вера живет проблемами своей семьи, но все резко меняется, когда в соседнюю квартиру переезжает первая любовь ее мужа.

"Всего более 60 фильмов представлено во всех конкурсных и внеконкурсных программах кинофестиваля. А что касается количества иностранных фильмов, включая короткометражные, их порядка 15-20. Это Испания, Франция, Германия, Канада, США, Индия, Иран, Сербия и другие. <...> В этом году у нас международный конкурс, он такой прямо взрослый, он для людей, которые в искусстве разбираются и не чураются смотреть про сложные проблемы. А конкурс "Новый взгляд", наоборот, получился очень активный, приключенческий, для ребят средней и старшей школы, чтобы их развлечь, подготовить к летним каникулам", - сообщила ТАСС программный директор кинофестиваля, доцент ВГИКа Мария Безенкова.

Ведущими торжественной церемонии открытия кинофестиваля стали заслуженная артистка РФ Ольга Кабо и актер Андрей Чернышов. Во время церемонии зрителям представили фильмы и конкурсные номинации фестиваля. В 2024 году ЗМКФ расширил свою географию, актеры и режиссеры посетят 25 населенных пунктов края, там пройдут творческие встречи, спектакли и кинопоказы.

По словам Безенковой, новинкой кинофестиваля этого года стала программа "Кино и театр", подготовленная совместно с Малым театром и посвященная народному артисту СССР, уроженцу Забайкалья Юрию Соломину, который умер 11 января на 89-году жизни. Забайкальцы смогут увидеть документальные картины о театре, один из фильмов расскажет о жизни и творчестве актера.

Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года. Президентом является народный артист РСФСР Александр Михайлов, родившийся в забайкальском поселке Оловянная, а председателем оргкомитета - издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев. Фестиваль продлится с 30 мая по 2 июня.