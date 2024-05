Режиссёр «Синего жука» снимет фильм по играм серии Just Cause

Кинокомпания Universal Pictures приобрела права на экранизацию серии экшенов от третьего лица Just Cause от студии Avalanche Studios. Режиссёром будущей адаптации выступит латиноамериканский постановщик Анхель Мануэль Сото, наиболее известный по супергеройскому фильму DC «Синий жук».

© Чемпионат.com

Одним из продюсеров будущей картины также выступит Дэвид Литч, режиссёр «Каскадёров» и «Быстрее пули». Сейчас фильм находится на ранней стадии производства — авторы готовят сценарий, после которого начнётся кастинг и полноценное производство. У ленты пока нет даты выхода.

Серия экшенов Just Cause рассказывает о специальном оперативнике Рико Родригесе, который свергает диктаторов и сражается с опасными наёмниками. Последняя на данный момент часть серии вышла в 2018 году — ей стала Just Cause 4.