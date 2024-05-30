Женский вестерн и байопик о враче. В прокат выходят новые фильмы

В четверг, 30 мая, в российских кинотеатрах стартует показ байопика «Монтессори: воспитание любовью» о женщине-педагоге, создавшей в XX веке инновационную систему образования. Также зрители смогут посмотреть фильм ужасов «Незнакомцы: Начало» и окунуться в мир Дикого Запада в драме «Мёртвые не причиняют боли». Для семейного просмотра в прокат выйдут российская лента «Манюня: Приключения в Москве» о двух школьницах-непоседах и мультфильм о птицах-супергероях «Суперпташки. Улётная миссия».

© кадр из фильма

«Манюня: Приключения в Москве»

Фильм режиссёра Дениса Гуляра — продолжение истории о приключениях школьных подружек Манюни и Наринэ в советские 1980-е.

С 2021 по 2023 год в онлайн-кинотеатрах вышло три сезона российского комедийного сериала «Манюня» по одноимённой повести и детскому бестселлеру Наринэ Абгарян. В 2022 году на экраны вышел фильм «Манюня в кино», а в декабре 2023 года «Манюня: Новогодние приключения».

Школьницы Наринэ (Карина Каграманян) и Манюня (Екатерина Темнова) живут в советской Армении. Они занимаются музыкой и поют в церковном хоре. Во время ответственного выступления ко Дню Победы под девочками проламывается скамейка, и они падают. Так и происходит их знакомство. Наринэ и Манюня очень быстро узнают друг друга и становятся лучшими подругами. Позже они знакомят своих родственников и жизнь девочек превращается в одно большое приключение.

В продолжении «Манюня: Приключения в Москве» девочки приезжают на летние каникулы в столицу после прошедшей там Олимпиады-80. В Москве их ждут невероятные события, неожиданные встречи и знакомства. В съёмках новой части также принял участие юморист Евгений Петросян.

По словам продюсера сиквела Гевонда Андреасяна, кинолента отличается от сериала и первого фильма атмосферой и масштабностью. Зритель вместе с главными героинями впервые окажутся вне города и окружения, к которому уже успели привыкнуть.

«Суперпташки. Улётная миссия»

Итало-испанский анимационный фильм «Суперпташки. Улётная миссия» является продолжением сербского сериала «Пуффины непобедимые».

По сюжету морские птицы — тупики Диди, Пай, Тика и Така — обладают сверхспособностями: силой, смекалкой и скоростью. Все эти качества они обрели после того, как совместно дотронулись до упавшего с неба метеорита. Объединяет пернатых супергероев самый смелый из них — Джонни Пафф.

В сериале птицы защищают родные края от коварного злодея Отто фон Моржуса. Пуффины пытаются переманить Моржуса на сторону добра и объяснить ему, как нужно себя вести.

В фильме 2024 года приключения друзей продолжатся. Моржус опять затеял неладное, и тупикам нужно будет отправиться на секретное задание, чтобы спасти родной город Тайгасвилль.

В английском оригинале актёром озвучивания тупиков выступает Джонни Депп. Для кинокартины его голос смешали со звуками настоящих птиц, поэтому персонажи франшизы отличаются своеобразным говором.

«Незнакомцы: Начало»

На российские экраны выходит американский фильм ужасов «Незнакомцы: Глава 1» от финского режиссёра Ренни Харлина («Глубокое синее море», «Тайна перевала Дятлова»).

Кинокартина стала третьей в серии фильмов «Незнакомцы», однако, по словам Харлина, не является ремейком или перезагрузкой предыдущих частей. Лента будет частью новой, уже отснятой трилогии, выход которой съёмочная группа планирует на 2024—2025 годы.

«Когда мне открылась возможность снять не ремейк, не перезапуск, а трилогию, основанную на оригинальной картине, я увидел у этой идеи шикарный потенциал», — сказал режиссёр.

Главными антагонистами во всех кинолентах выступают трое убийц в масках, которые охотятся на невинных людей. В двух предыдущих кинокартинах маньяки орудовали то в уединённом летнем домике («Незнакомцы», 2008), то в доме на колёсах («Незнакомцы: Жестокие игры», 2018).

По словам режиссёра, новая трилогия наконец-то объяснит мотивы убийц, кто они и какие цели преследуют.

«Будет рассуждение о том, что происходит с жертвами насилия и кто совершает такое насилие, что ими движет и почему», — отметил Харлин.

В основе сюжета нового фильма история влюблённой пары, путешествующей на пикапе по Америке и пытающейся добраться до своего нового дома в Каскадии — регионе на северо-западе США. В штате Орегон у Майи (Мэделин Петш) и Райана (Фрой Гутьеррез) ломается машина и они совершают вынужденную остановку в маленьком городе. Пара арендует жильё на одну ночь, но вскоре туда врываются безумцы в кукольных масках и жизнь молодых людей превращается в кошмар.

«Монтессори: Воспитание любовью»

В российский прокат выходит фильм в жанре биографии «Монтессори: воспитание любовью».

Режиссёром картины стала француженка Леа Тодоров — дочь философа Цветана Тодорова, внёсшего огромный вклад в изучение творчества российского культуролога и литературоведа Михаила Бахтина. Фильм «Монтессори: воспитание любовью» стал первой полнометражной работой Леа в кинематографе.

В основе сюжета — реальная история жизни итальянского врача и педагога Марии Монтессори, в начале XX века создавшей инновационную по тем временам систему образования, в основе которой лежали принципы гуманизма и уважения к личности ребёнка.

По сюжету Монтессори работает врачом в римской психиатрической клинике и больше всего влюблена в свою профессию. Поэтому она отклоняет предложения о браке коллеги Джузеппе Монтессано, и, чтобы сохранить репутацию, они оба не рассказывают о своём внебрачном сыне Марио. Однажды в клинику приходит француженка Лили, которой тяжело ухаживать за отстающей в умственном развитии дочерью Тиной. Женщины сближаются. Общаясь с Монтессори, Лили учится её методам взаимодействия с детьми, чтобы лучше понять чувства собственной дочери.

Роль Монтессори исполнила итальянская актриса Жазмин Тринка, а Лили — француженка Лейла Бехти.

«Мёртвые не причиняют боли»

Режиссёром, сценаристом и продюсером нового вестерна «Мёртвые не причиняют боли» выступил Вигго Мортенсен («Властелин колец», «Зелёная книга»). Он также исполнил в картине главную мужскую роль. Съёмки проходили в Мексике и Колумбии.

История двух несчастных влюблённых разворачивается на фоне разгорающейся Гражданской войны в США 1861—1865 годов. По сюжету иммигранты — француженка из Канады Вивиан (Вики Крипс) и датчанин Холген (Вигго Мортенсен) — встречаются в Сан-Франциско и в скором времени влюбляются друг в друга. Холген приглашает девушку переехать к нему в небольшой городок Элк-Флэтс в штате Невада, где они смогут начать новую жизнь. Однако идиллию нарушает война — мужчина принимает решение пойти воевать за союз. Вивиан остаётся одна в городе с коррумпированным мэром и могущественным владельцем ранчо, чей сын настойчиво её домогается. Когда Олсен возвращается домой, паре приходится заново учиться понимать друг друга. Им предстоит ответить на вопрос, смогут ли они когда-нибудь снова быть счастливы вместе.

По словам режиссёра, его фильм отличается от классических картин жанра вестерн тем, что в центре сюжета находится девушка, а не мужчина. Именно переживания Вивиан являются движущей основой кинокартины Мортенсена.