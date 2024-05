В июне на экраны выходят сразу два фильма про акул

В кинорепертуаре сенсации вечно идут косяками: если шумные семейные дрязги, то сразу во всех жанрах от комедии до триллера, если кошмары в глухом лесу - то в массовом порядке. Предстоящий июнь - время разбушевавшихся акул.

© Российская Газета

Парад зубастых 12 июня откроет фильм Йоахима Хедена "Опасные воды". В нем пятеро друзей встречаются на острове, чтобы провести незабываемые выходные: вечеринки на пляже, дайвинг, уютные посиделки у костра. Но молодым людям этого мало, жажда острых ощущений толкает героев в авантюрное погружение к месту крушения военного корабля времен Второй мировой. До этого никто и никогда не исследовал затонувшее 80 лет назад судно, и не зря… Погружение превращается в настоящий кошмар. Группа оказывается отрезанной от суши, а кислород заканчивается. На друзей, застрявших в смертельной ловушке, начинает охоту стая огромных акул. Удастся ли героям противостоять кровожадным хищникам и вырваться на свободу? "Опасные воды" - это напряженный триллер о выживании и психологическая головоломка в одном миксе. Режиссер картины Йоахим Хеден уже известен зрителям другим успешным фильмом с морской тематикой - "Глубокое погружение". В его новой картине снимались Джек Парр ("Острые козырьки", "Властелины воздуха"), Джулиан Сэндс ("Покидая Лас-Вегас", "Поля смерти"), Александр Арнольд ("Молокососы", "Моя кузина Рейчел") и Эрин Маллен ("Чисто английские убийства").

Кадр из фильма "Опасные воды". Фото: kinopoisk.ru

Акулье дефиле 27 июня продолжит кошмарик "Челюсти. Кровавый риф" (в оригинале Something in the Water) Хейли Истона. В нем пятеро (снова пятеро!) друзей отправляются в земной рай - на Карибы, где должна состояться свадебная церемония. В канун веселого торжества они решают предпринять прогулку в открытое море, которая обернется кровавым кошмаром, когда на утлое суденышко нападает огромная акула. Герои оказываются отрезаны от берега, а силы и время уже на исходе…

Кадр из фильма "Челюсти. Кровавый риф" Фото: Предоставлено "Централ партнершип"

В фильме снимались Хифту Квазем ("Ведьмак"), Лорне Лайл ("Чужестранка"), Натали Митсон ("Автостопом на автобусе"), Эллуиз Шекспир-Харт ("Корона").